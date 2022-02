In judetul Suceava continua sa scada numarul cazurilor active de Covid 19 si cel al persoanelor ce necesita tratament in spitale

Numarul cazurilor active de Covid 19 in judetul Suceava este 2.483, in scadere fata de ziua de marti cand se inregistrau 2600 de cazuri, iar numarul pacientilor Covid din spitalele din judet a scazut sub 400, la 385./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Potrivit centralizarii ... citeste toata stirea