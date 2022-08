In judetul Suceava s-a inregistrat doar o zi caniculara, la Radauti - 19 iulie 2019

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in anul 2021, la statiile meteorologice din judetul Suceava nu s-a inregistrat nicio zi cu temperaturi caniculare, respectiv egale sau mai mari de 35 gradeC. In intervalul 2016-2021, la nivelul judetului Suceava a fost consemnata o singura zi caniculara cu temperaturi de peste 35 gradeC, la statia Radauti, in iulie 2019. Datele sunt prezentate in Raportul privind starea mediului al Agentiei pentru Protectia Mediului in anul 2021, acestea ... citeste toata stirea