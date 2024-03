In luna sarbatorilor de iarna a scazut cu 6,4% numarul de innoptari

> In decembrie 2023, indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica a fost 28%, mai mic cu 2% comparativ cu decembrie 2022In luna decembrie 2023, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica din judetul Suceava au fost inregistrate 43.354 de sosiri, numar mai mic cu 0,4% fata de aceeasi luna din 2022, se arata in Buletinul statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica (DJS).Potrivit analizei DJS, 94,2% au fost turisti romani, iar 5,8% turisti ... citește toată știrea