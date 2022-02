In municipiul Suceava, rata de infectare creste spre 18

In judetul Suceava erau, luni, 4.646 de cazuri de infectie cu COVID-19 in evolutie.In anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate de COVID-19 698 de persoane din judet, ridicand la 43.989 numarul sucevenilor declarati vindecati de la inceputul pandemiei.Astfel, in anterioarele 24 de ore, numarul sucevenilor vindecati, 698, este de trei ori mai mare decat cel al noilor cazuri depistate, respectiv 223.In municipiul Suceava rata de infectare continua sa creasca, ajungand ieri la 17,89 ... citeste toata stirea