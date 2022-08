In municipiul Suceava se pot incarca 500 de masini electrice pe zi

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferinta de presa saptamanala, ca investitiile facute pana in prezent de municipalitate pot asigura incarcarea zilnica a unui numar de circa 500 de masini. El a spus ca in prima faza au fost montate 28 de statii de incarcare, dintre care 14 standard si 14 cu incarcare rapida. Primarul a aratat ca la aceste statii termenul de incarcare mediu este de circa 5 ore si ca, astfel, se pot incarca 120 de masini pe zi. El a mai declarat ca s-au mai ... citeste toata stirea