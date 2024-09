In padurile din Romania este perioada boncanitului cerbilor. Imagini spectaculoase cu doi cerbi care se lupta pentru suprematie

Angajati ai Directiei Silvice Suceava au reusit sa filmeze in padurea Brosteni doi cerbi care se lupta pentru ciute. Imaginile sunt extrem de rare si de spectaculoase.Boncanitul cerbilor, adica perioada de imperechere a cerbilor, debuteaza in septembrie si se incheie in octombrie, in functie de clima si altitudine, informeaza Regia Nationala a Padurilor Romsilva, intr-o postare pe Facebook. In aceasta perioada, a imperecherii, cerbii ... citește toată știrea