In Parlamentul European, politicieni cu "bobul de dragoste in ei"

Partidul Verde filiala judeteana Suceava considera ca Europa are nevoie de o revenire la o politica normala, la una de bun-simt, pe care Romania a cunoscut-o in momentul aderarii. "Europa are nevoie de politicieni care iubesc pacea, Sfanta Familie, credinta, dar mai ales Europa are nevoie de politicieni care au un dram de dragostea in ei. Batranul continent a avut lideri valorosi. Jose Manuel Barroso, Jacques Santer, Romano Prodi, Klaus Hansch, Hans-Gert Pottering, sunt politicieni care au ... citește toată știrea