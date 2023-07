In perioada vacantei de vara, politistii Biroului Siguranta Scolara ai IPJ Suceava desfasoara activitati educativ-preventive pentru a-i informa pe tineri cu privire la pericolele de pe internet, in cadrul unei campanii desfasurate la nivel national pentru prevenirea cyberbullyingului si de constientizare a riscurilor, vulnerabilitatilor si consecintelor in ceea ce priveste infractiunea de violarea vietii private.Activitatile se desfasoara cu precadere in cadrul taberelor de vara si al ... citeste toata stirea