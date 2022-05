In perspectiva, camere de supraveghere si la locurile de joaca

Andrei BacosViceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat joi, in finalul sedintei CL Suceava, ca are in vedere initierea unui proiect de care prevede instalarea de camere video de supraveghere la locurile de joaca din municipiu, la fel cum s-a procedat si la punctele de colectare a deseurilor.Viceprimarul a facut aceasta precizare dupa ce activistul sucevean Andrei Bacos a prezentat in plenul CL situatia deplorabila a unui loc de joaca din cartierul George Enescu.Bacos a intervenit, joi, la ... citeste toata stirea