In primele 10 luni ale anului 2022, in judet au ajuns aproape 400.000 de turisti

Directia Judeteana de Statistica Suceava a anuntat, marti, ca in primele 10 luni ale anului 2022, in structurile de primire turistica din judet, au fost inregistrate 390.198 de sosiri, cu 14,4% mai multe fata de aceeasi perioada a anului precedent.Potrivit sursei citate, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, observate statistic, care au functionat in judet in luna octombrie 2022, au fost cazate 42.037 persoane, numarul lor fiind mai mic cu 4,1% fata de luna ... citeste toata stirea