In "tabara" de refugiati din sala Hotelului Mandachi s-a nascut un copil al unei femei din Ucraina. Anuntul a fost facut de omul de afaceri Stefan Mandachi, acesta postand urmatorul mesaj pe pagina lui de socializare: "S-a nascut primul copilas refugiat in Suceava, la "tabara" noastra. Perfect sanatos. E fetita. I s-a rupt apa mamei cand era pe saltea, in salonul mare de evenimente. Trebuia sa plece in Polonia".