In timp ce unii se lauda cu realizari in privinta autostrazilor, PSD chiar le face

> Ministerul Transporturilor mentine cadenta pentru a deschide cat mai rapid santiere de lucru pe Autostrada Moldovei, transmite parlamentarul suceveanPresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, ieri, ca in timp ce altii se lauda cu asa zisele lor realizari in privinta autostrazilor, "desi nu au nicio competenta sau vreun rol in realizarea acestora", PSD chiar le face."Astfel, Ministerul Transporturilor reuseste sa mentina cadenta finalizarii procedurilor pentru a deschide ... citeste toata stirea