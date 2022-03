In ultimele 5 zile, prin PTF Siret au intrat in tara aproape 26.000 de ucraineni

> Autoritatile sucevene anunta ca se implica pentru gestionarea problemelor, in special ale copiilor, femeilor si persoanelor bolnavePolitia de Frontiera Suceava a anuntat, ieri, ca din data de 24 februarie, ora 6:00, si pana in data de 1 martie, ora 12:00, au intrat in tara, prin PTF Siret, 39.950 de persoane, dintre care peste 25.600 cetateni ucraineni.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava, comisar- sef Ilie Poroch-Seritan, a declarat ca s-a lucrat pe sase artere de ... citeste toata stirea