Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca o comisie mixta constituita prin ordin al prefectului judetului, Alexandru Moldovan, in vederea evaluarii situatiei si stabilirea masurilor de prima necesitate si pe termen lung pentru punerea in siguranta a circulatiei feroviare si rutiere in zona in care s-a produs alunecarea de teren intre Statia CFR Sadova si Statia CFR Pojorata la km 74+500 - 74+600, si-a incheiat activitatea.Potrivit sursei citate, comisia constituita din reprezentanti ai ... citeste toata stirea