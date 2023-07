> La inceputul lunii iulie, 24 de unitati administrativ-teritoriale au primit sprijin banesc de urgenta din vistieria judeteanaDin Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, 4,1 de milioane de lei ar urma sa fie repartizate, la rectificare, catre 18 unitati administrativ-teritoriale aflate in situatie de extrema dificultate.Repartizarea acestor fonduri va fi supusa aprobarii deliberativului judetean, in sedinta ordinara lunara, in cauza fiind primarii din doua ... citeste toata stirea