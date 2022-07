Inca o zi in care in toate evenimentele rutiere au fost implicati biciclisti sau conducatori de mopede

Politia Judeteana Suceava a anuntat, luni, ca ziua de duminica a fost inca una in care in toate evenimentele rutiere au fost implicati biciclisti sau mopedisti.Astfel, duminica, in jurul orei 17:50, un tanar de 17 ani, din Preutesti, in timp ce conducea un moped pe DC Basarabi, comuna Preutesti, a acrosat oglinda unui autoturism parcat pe partea laterala, dupa care a cazut pe carosabil.In urma producerii accidentului, a rezultat accidentarea usoara a conducatorului mopedului.Acesta a fost ... citeste toata stirea