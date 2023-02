Inca un deces din cauza gripei in judetul Suceava. In ultima saptamana au fost inregistrate in judet 48 de cazuri de gripa si peste 2200 de viroze si pneumonii

DSP Suceava a anuntat, joi, ca in saptamana 6-12 februarie 2023 in judetul Suceava a fost inregistrat inca un deces din cauza gripei la o persoana din grupa de varsta de peste 65 de ani.Potrivit sursei citate, in ultima saptamana in judet au fost consemnate 48 de cazuri de gripa, din care 21 au necesitat internarea in spital. Cele mai multe cazuri de gripa, 16, au fost la grupa de varsta 5-14 ani./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea