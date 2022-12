Inca un sofer drogat la volan depistat in Radauti. Poiltia Suceava reaminteste ca a fost dotata cu mai multe aparate performante pentru testarea consumului de droguri

In ultima perioada, politistii actioneaza zilnic pe drumurile publice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, cu preponderenta pentru identificarea celor care conduc vehicule sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise.Doar in primele doua saptamani ale lunii decembrie, politistii au identificat prin utilizarea aparatelor Druger DrugTest 5000 intrate recent in dotare politistilor, cinci soferi care au condus vehicule sub influenta substantelor cu efect psihoactiv./* custom css */ . ... citeste toata stirea