Inca un spital a luat foc: A fost activat Planul Rosu de interventie

Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale. Au fost evacuati in total 329 de pacienti, intre care 102 copii, majoritatea nou-nascuti, fara a se inregistra victime.Autoritatile din Suceava au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, la un incendiu care a izbucnit la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. ... citeste toata stirea