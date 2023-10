> Valoarea proiectul de reabilitare energetica este de 9,95 de milioane de lei, termenul de finalizare a lucrarilor fiind luna martie a anului 2025Lucrarile de investitii de la Colegiul National "Mihai Eminescu" din municipiul Suceava sunt in grafic. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, in cauza fiind proiectul de reabilitare energetica a cladirii principale a institutiei de invatamant preuniversitar din resedinta de judet.Potrivit primarului, in zilele acestea se lucreaza la ... citeste toata stirea