Incasari cu peste 15% mai mari fata de ianuarie 2022

> Populatia a platit cu 18,36% mai mult, raportat la intervalul omolog din anul trecutIn total, incasarile din luna ianuarie 2023 sunt cu 15,52% mai mari fata de aceeasi luna a anului trecut, a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu."Daca discutam despre faptul ca taxele si impozitele locale au fost majorate cu aproximativ 17% in acest an, deci incasarile sunt echivalente ca valoare cu cele din anul trecut" sustine seful municipalitatii.Astfel, in ianuarie 2023 s-au ... citeste toata stirea