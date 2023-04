> Se constata o imbunatatire a gradului de colectare a veniturilor proprii la toate capitolele, se arata in raportul privind executia bugetelor municipiuluiIncasari de 150,095 de milioane de lei s-au facut la bugetul local al municipiului Suceava in primele 3 luni ale anului 2023. Asa se spune intr-o analiza a executiei bugetelor, in care se evidentiaza ca, pana la 31 martie a.c., gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual intre veniturile totale incasate ... citeste toata stirea