Incendii izbucnite de la cosuri de fum

Pompierii militari din Gura Humorului si Vicovu de Sus au intervenit in weekend pentru a stinge doua incendii izbucnite in gospodarii din cauza cosurilor de fum necorespunzator intretinute.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, lt. col. Alin Galeata, incidentele s-au produs sambata, in satul Slatioara, comuna Stulpicani, respectiv duminica, in localitatea Vicovu de Jos. Din fericire, nu au existat victime, iar interventia rapida a salvatorilor a limitat pagubele materiale.Primul