Incendii uriase de vegetatie in judetul Suceava. Apelul autoritatilor pentru renuntarea la astfel de obiceiuri

Continua incendiile de vegetatie in toate zonele rurale din Romania, din cauza celor care ard iarba din propriile curti. Noi incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele ore in judetul Suceava, iar peste 100 de pompieri au fost angrenati in misiuni de stingere a focului. "Facem din nou apel catre cetateni sa renunte la curatarea terenurilor prin incendiere! Ca urmare a acestor incendii au fost afectate 50 ha vegetatie uscata, 40 ml gard, 7 tone plante furajere (baloti), 21 metri cubi scandura, ... citeste toata stirea