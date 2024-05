Incendii violente in Suceava: mai multe case si anexe au ars din temelii in Frasin si Stupilcani

O casa din localitatea Frasin a fost distrusa in urma unui incendiu produs in noaptea de luni spre marti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava."La sosirea echipajelor, ardeau generalizat acoperisul si mansarda casei de locuit, precum si acoperisul constructiilor anexe, corp comun, formate din camera centralei, magazie lemne si garaj, existand pericolul de propagare a focului la intreaga gospodarie si la proprietatile aflate in imediata apropiere. ... citește toată știrea