Incendiile de vegetatie uscata pun in pericol gospodariile sau pot duce la accidente rutiere

> Numai duminica s-au produs in judet cinci mari incendii de acest fel, cuprinzand 110 haPompierii suceveni au atras atentia, luni, ca incendiile de vegetatie uscata pot pune in pericol gospodariile populatiei, dar pot si sa genereze accidente rutiere, din cauza fumului care inunda soselele.Doar duminica au fost inregistrate cinci incendii mari de vegetatie uscata, in cinci localitati ale judetului fiind afectata o suprafata de aproape 110 hectare.Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, cpt. ... citeste toata stirea