Incendiu intr-un bloc din Suceava. O persoana a murit

Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la un apartament dintr-un bloc de locuinte din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava.Proprietarul, un barbat in varsta de 59 de ani, a fost gasit in stare de inconstienta. El prezenta arsuri foarte grave, iar medicul aflat la fata locului a declarat decesul.Flacarile nu s-au extins la celelalte apatamente si nu a fost nevoie de exacuarea locatarilor, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata."La sosirea echipajelor, ... citeste toata stirea