O femeie a primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa ce un incendiu a izbucnit, duminica, la un bloc de locuinte din Vatra Dornei, in urma unui scurtcircuit produs la un cablu defect aflat in holul de la intrarea in imobil, a informat ISU Suceava.Potrivit sursei citate, pompierii militari de la Detasamentul Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B2, in sprijinul carora a ajuns si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava, la ... citeste toata stirea