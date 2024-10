Incendiu provocat intentionat

> Un suspect a fost retinut pentru distrugerePolitia orasului Frasin a fost sesizata duminica, in jurul orei 20:52, printr-un apel la 112, ca o casa de pe strada Obreja era in flacari.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca incendiul afecta o locuinta situata in aceeasi curte cu casa proprietarului. Locuinta incendiata apartinea unui nepot al proprietarului, care fusese vazut in apropierea locului faptei.Un martor a declarat ca l-a intalnit pe suspect in apropiere si, intrebat ... citește toată știrea