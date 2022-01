Inchiderea capacitatilor de la Radauti si Siret este generata de lipsa materiei prime la preturi competitive

> Fabrica din Siret este o bijuterie tehnologica, in care am investit, pana in decembrie, in utilaje si echipamenteManagerul general al HS Timber Romania, Dan Banacu, a declarat intr-un interviu la News Bucovina ca principala cauza care a condus la decizia de a inchide capacitati de productie de la Radauti si Siret este imposibilitatea aprovizionarii cu materie prima la un pret competitiv."Nu este vorba de o inchidere totala a capacitatii de la Radauti. E vorba de o inchidere partiala, ... citeste toata stirea