Sectia de Politie Rurala nr. 7 Malini a fost sesizata marti dupa amiaza prin 112 de un barbat din comuna Slatina, cu privire la un incident grav petrecut in livada sa, respectiv ca tatal sau a fost lovit de un taur.Dupa efectuarea verificarilor, s-au stabilit urmatoarele detalii ale incidentului. Astfel, n dimineata aceleiasi zile, la ora 08.10, un barbat in varsta de 65 de ani, s-a deplasat in livada sa, in satul Gainesti, la o zona denumita popular Podis, impreuna cu o bovina si un taur. In ... citeste toata stirea