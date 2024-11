Infiintarea graduala a tribunalelor pentru sprijinirea mediului de afaceri trebuie pusa in prim-planul actului de justitie

Infiintarea graduala de tribunale pentru mediul de afaceri specializate in litigii de contencios - administrativ si comercial, incepand cu cele 15 municipii in care functioneaza curti de apel, trebuie pusa in prim-planul actului de justitie, iar Suceava, unde exista Curte de Apel, trebuie sa se afle pe aceasta lista scurta.Opinia a fost avansata de avocatul Traian Andronachi, care candideaza pe listele PSD Suceava pentru un mandat de deputat in Parlamentul Romaniei.De altfel, acest ... citește toată știrea