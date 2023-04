Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo valabila in cursul zilei pana la ora 22:00 de ploi si vant.Potrivit ANM, in intervalul mentionat va continua sa ploua in Transilvania, Maramures, nordul Moldovei si la munte, iar dupa-amiaza si seara vor fi averse, descarcari electrice si conditii de grindina in Muntenia si Dobrogea. Cantitatile de apa vor fi de 15...20 l/mp si izolat peste 30 l/mp./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea