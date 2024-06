Infrastructura rapida de transport, patru parcuri industriale si locuri de munca bine platite

Candidatul PSD la functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, deputatul Gheorghe Soldan, a declarat, recent, ca cel mai important angajament pe care si-l asuma in calitate de viitor presedinte al Consiliului Judetean Suceava este ca alaturi de echipa sa sa dezvolte economia judetului, avand ca scop final aducerea acasa a sucevenilor plecati la munca in strainatate si oprirea exodului tinerilor din judet."Credeti-ma ca stiu cat de greu este sa lasi in urma familia, prietenii si ... citește toată știrea