Infrastructura sportiva, prioritatea zero a administratiei locale din municipiul Suceava

> Prima din lista este sala polivalenta, urmand terenul de fotbal omologat UEFA, un aqua park si stadionul cu 15.000 de locuri in tribune eliptice acoperiteInfrastructura pentru activitati sportive reprezinta prioritatea zero a Primariei Municipiului Suceava, pentru perioada urmatoare.Primarul Ion Lungu face referire la proiectul viitorului complex sportiv care ar urma sa fie amenajat pe o suprafata totala de 12 ha, la intrarea in resedinta de judet dinspre municipiul Falticeni. Intre ... citeste toata stirea