> Politistii din Radauti au retinut in arest doua femei si un barbat > Cei trei au ajutat un barbat aflat in inchisoare sa insele o femeie din SUA, care a donat bani pentru o gradinita, farmacie si biserici...Politistii din Radauti au retinut doua femei si un barbat intr-o cauza complexa de inselaciune de 400.000 de dolari.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, in cursul lunii ianuarie 2023, la Politia Municipiului Radauti - Biroul Investigatii Criminale, a fost inregistrata ... citeste toata stirea