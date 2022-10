Inselaciuni... la comanda

> Un barbat a ajuns in arest dupa ce a inselat cu 280.000 de lei 11 persoane, promitandu-le ca le va face mobila la comandaUn sucevean a fost retinut 24 de ore si introdus in arest, el fiind acuzat ca a inselat mai multe persoane, cauzandu-le un prejudiciu de peste 50.000 euro.Potrivit Politiei Judetene Suceava, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, ... citeste toata stirea