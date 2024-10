Inspector ITP sucevean plasat sub control judiciar pentru uzurparea functiei in forma continuata

Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a anuntat ca, in data de 10 octombrie a.c., a fost dispusa masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile fata de un inspector tehnic al unei statii de inspectie tehnica periodica, cercetat pentru uzurparea functiei in forma continuata.Inculpatul este suspectat ca, in perioada 7 februarie - 13 august a.c., ar fi efectuat inspectii tehnice pentru 44 de autovehicule cu certificatele de inmatriculare retinute, incalcand astfel prevederile ... citește toată știrea