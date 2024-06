Inspectorii de munca atrag atentia asupra obligatiei masurilor de protejare a salariatilor impotriva caniculei

> Sanctiunile contraventionale pentru angajatorii care nu se conformeaza reglementarilor legale sunt cuprinse intre 1.500 si 2.500 de leiInspectoratul Teritorial de Munca (ITM) va monitoriza modul in care angajatorii respecta masurile obligatorii in perioadele cu temperaturi ridicate extreme, informeaza inspectorul-sef Romeo Butnariu. Aceasta in conformitate cu Ordonantei de Urgenta nr. 99 din 2000, seful ITM evidentiind ca, la depasirea pragului caniculei si al celui de confort termic, ... citește toată știrea