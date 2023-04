> La acestia, 15 persoane lucrau fara contract individual de munca, valoarea amenzilor insumand 220.000 de leiIn intervalul 1-31 martie a.c., inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava au efectuat 284 de controale, dintre care 207 in domeniul relatiilor de munca si 77 in domeniul securitatii si sanatatii in munca.Inspectorul-sef Romeo Butnariu informeaza ca, in domeniul relatiilor de munca, cele 207 de actiuni de control s-au concretizat in constatarea a 55 de fapte ... citeste toata stirea