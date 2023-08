> In vizor sunt inclusiv unitatile care desfac cu ridicata combustibili lichizi si gazosi, dar si cele de vanzare cu amanuntul, in magazine specializate, a carburantilor pentru autovehiculePana pe 8 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava este implicat campania de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor de catre angajatorii care desfasoara activitati de depozitare si comercializare a ... citeste toata stirea