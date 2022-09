Inspectorii ITM au depistat cinci firme avand 23 de lucratori la negru

> Patronilor care nu au incheiat contracte individuale de munca li s-au dat amenzi totalizand 240.000 de leiInspectorii de munca suceveni au descoperit, in luna iulie 2022, cinci angajatori care au primit la munca persoane fara forme legale de angajare, anunta seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, Romeo Butnariu.Inspectorul-sef precizeaza ca, in luna iulie, pe linia relatiilor de munca, lucratorii din subordine au avut 197 de controale, acestea materializandu-se in 46 de ... citeste toata stirea