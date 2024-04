Inspectorii sanitari veterinari au declansat verificarile specifice Sarbatorilor pascale

In perioada premergatoare Sarbatorilor pascale, medicii veterinari verifica modul in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare in pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu activitate temporara, unitatile de transare a carnii si cele de procesare si depozitare a alimentelor de origine animala, informeaza dr. Danut Corneanu, director adjunct al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava. Controale au loc, de asemenea, in ... citește toată știrea