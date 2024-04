Instabilitate atmosferica, averse, vijelii, racire brusca a vremii

> Lapovita si ninsoare se anunta la munteAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare meteo valabila pana joi seara, de vreme instabila, cu averse si vijelii, dar si de racire brusca cu lapovita si ninsoare la munte.Potrivit ANM, in intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, la inceput in regiunile vestice si centrale, apoi si in rest. Aceasta se va manifesta prin averse, trecator descarcari electrice si izolat grindina si vijelii, iar in ... citește toată știrea