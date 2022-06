Intarzierea aderarii Romaniei la moneda euro este rezultatul guvernarilor Orban si Citu

> In 2 ani, ei au compromis criteriile ce fusesera atinse in guvernarea PSDPresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, sustine ca obiectivele atinse de guvernarea PSD pana in 2019, de aderare a Romaniei la euro, au fost compromise de guvernele Orban si Citu, iar actuala guvernare este nevoita sa-si asume un nou termen de aderare."Din pacate, guvernele de dreapta care s-au succedat la conducerea tarii dupa 2019 sunt responsabile pentru derapajele care intarzie aderarea Romaniei la euro. ... citeste toata stirea