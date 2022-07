Intermediarii vor fi eliminati din pietele agroalimentare sucevene

> Inspectorii sanitari veterinari ii au in vizor pe comerciantii care "sub umbrela ca au o vaca sau 3 oi, vand sute de kilograme de branza, in defavoarea adevaratilor producatori"Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava a declansat o campanie de depistare a pseudo-producatorilor agricoli. In acest sens, inspectorii sanitari veterinari au descinderi in toate pietele agroalimentare din judet, verificata fiind inclusiv efectuarea la zi a actiunilor sanitare veterinare ... citeste toata stirea