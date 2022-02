Internarea pacientilor Covid netransportabili a fost interzisa la Spitalul din Vatra Dornei din cauza ca nu pot fi evacuati in conditii de siguranta, a decis prefectul Alexandru Moldovan

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a efectuat, marti, o vizita de lucru la Spitalul Municipal Vatra Dornei in vederea cunoasterii problematicii cu care unitatea sanitara se confrunta, fiind de notorietate faptul ca toate cele trei corpuri de cladire sunt constructii vechi, puse in functiune in anii 40-50 ai secolului trecut ceea ce face ca aducerea acestora la nivelul exigentelor ce trebuie indeplinite la acest moment este dificila si, in ceea ce priveste unele aspecte, chiar imposibila ... citeste toata stirea