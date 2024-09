Interventia la avaria majora de pe conducta magistrala a ACET s-a incheiat in seara de miercuri

"Interventia la avaria la conducta magistrala de apa urmeaza sa fie finalizata in aceasta seara si se estimeaza ca de joi dimineata situatia va reintra in normalitate" a transmis ACET in seara de miercuri.Potrivit reprezentantilor ACET SA, dupa finalizarea interventiei la avarie, urma sa reinceapa pomparea apei in conducte.Deoarece umplerea instalatiilor avea sa ... citește toată știrea