Interventie chirurgicala inedita la Suceava

In premiera, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, s-a realizat o dializa peritoneala, pacienta fiind recent diagnosticata cu boala renala cronica in stadiu terminal, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii spitalicesti, dr. Dan Teodorovici.Potrivit sursei citate, boala cronica de rinichi reprezinta o problema majora de sanatate, cu o prevalenta de peste 10% (la nivel global, o persoana din zece are aceasta boala), dintre bolnavi aproximativ 1% ajungand in stadiul terminal, ... citeste toata stirea