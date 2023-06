La Spitalul Judetean de Urgenta Suceava a fost efectuata ieri, in premiera, o interventie chirurgicala in specialitatea obstetrica - ginecologie. Interventia a avut ca pacient o femeie in varsta de 54 ani, cu obezitate morbida (125 kg), cu multiple comorbiditati, diagnosticata cu neoplasm de endometru in stadiu incipient. In cazul ei s-a practicht Histerectomia totala cu anexectomie bilaterala pe cale laparoscopica (indepartarea uterului si a anexelor prin mici incizii de 1 cm).Interventia a ... citeste toata stirea